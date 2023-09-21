Двоє з дев'яти постраждалих у черкаському готелі у важкому стані - ОВА

Двоє з постраждалих у черкаському готелі на місці влучення уламків у важкому стані, наразі відомо про дев'ятьох постраждалих, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Триває розбір завалів на місці падіння уламків російської ракети. Натепер відомо про дев'ятьох потерпілих. Із них двоє - тяжкі", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Як повідомляється, медики надають постраждалим "усю необхідну допомогу".

Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомляло про десятьох постраждалих у Черкасах, де внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю готелю. Виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.