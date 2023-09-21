Події

09:14 21.09.2023

Кількість постраждалих від ракетного удару у Черкасах зросла до десяти осіб - МВС

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Кількість постраждалих від ракетного удару у Черкасах зросла до десяти осіб - МВС

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Черкасах зросла до десяти осіб, повідомляє Міністерство внутрішніх справ (МВС).

"Черкаси. Станом на 8:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб", - ідеться в повідомленні МВС у четвер.

Як повідомляється, рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару в Черкасах постраждали семеро осіб, десятьох було евакуйовано.

Теги: #черкаси #постраждалі #ракетний_удар

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