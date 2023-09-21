Події

09:25 21.09.2023

У Рівному внаслідок ракетного удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, частина району без світла

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Унаслідок російського ракетного удару в четвер, 21 вересня, у Рівному зафіксовано влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади "Рівнеобленерго", - написав Коваль у телеграм-каналі.

Крім того, постраждала СТО та п'ять автомобілів, які були на її території.

Загиблих унаслідок обстрілу немає.

 

Теги: #рівне #ракетний_удар

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