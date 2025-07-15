Інтерфакс-Україна
Події
10:40 15.07.2025

СБУ затримала агента РФ під час спроби підірвати багатоповерхівку в Рівному

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Служба безпеки України затримала агента РФ, який готував вибух у багатоквартирному будинку у Рівному.

"За матеріалами справи, фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб. Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширенні панічних настроїв у регіоні", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі плани і затримали терориста, коли він мінував квартиру. Як встановило розслідування, затриманим виявився 27-річний львів’янин, якого РФ завербувала через телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

"Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати. Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив", - зазначається в повідомленні.

Після вибуху агент планував спочатку "залягти на дно" в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #рівне #сбу #агент_рф

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