Удари по угрупованню "Вагнер" у Судані схожі на атаки дронів в українському стилі

За ударами безпілотників по угрупованню "Вагнер" поблизу столиці Судану, ймовірно, стоять українські спецслужби, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерело в українській армії.

"Українські спецслужби, ймовірно, стояли за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного "Вагнером" ополчення неподалік столиці Судану...що підвищує ймовірність того, що наслідки російського вторгнення в Україну поширилися далеко від лінії фронту", - повідомляє телеканал.

За його даними, операція містила серію нападів на воєнізоване угруповання "Сили швидкої підтримки" (RSF), яке, як припускають, отримує допомогу від російського найманого угруповання "Вагнер" у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

Зазначається, що незалежно підтвердити причетність України до серії ударів не вдалося. Але відеоматеріали, отримані CNN, виявили відмінні риси атак дронів в українському стилі.