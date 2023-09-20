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19:03 20.09.2023

Україна та Албанія підписали спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України

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Україна та Албанія підписали спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама підписали спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з оприлюдненим текстом документа, Україна та Албанія підтверджують свою прихильність до зміцнення спільних зусиль на підтримку інтеграції України до Північноатлантичного альянсу та впровадження стандартів НАТО, зокрема в межах Ради Україна-НАТО.

Сторони заявили про те, що Албанія й надалі сприятиме наданню сильної та ефективної політичної та матеріальної підтримки Україні з боку країн - членів НАТО, спрямованої на забезпечення здатності української держави ефективно захищати свою територіальну цілісність.

"Республіка Албанія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вона продовжуватиме надавати політичну, військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні як самостійно, так і в рамках міжнародного співробітництва через НАТО, Організацію Об'єднаних Націй та інші формати", - йдеться в документі.

Також Албанія зобов'язується брати участь разом із міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у відновленні та реконструкції України після війни, підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно члени Альянсу погодяться на це та будуть виконані відповідні умови, і залишається повністю відданою підтримці України на її шляху до повної євроатлантичної інтеграції.

Україна зі свого боку заявила про високу оцінку всієї практичної допомоги, яку надає Албанія з метою зміцнення української обороноздатності.

Окремо наголошується, що сторони погоджуються, що безпека України має велике значення для країн-членів і НАТО.

 

 

Теги: #україна #декларація #підписання #албанія

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