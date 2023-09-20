Усі регіони світу мають бути представлені в Раді безпеки ООН - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав домогтися того, щоб усі регіони світу були представлені в Раді Безпеки ООН.

"Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітна перед націями світу. Я вітаю пропозиції різних лідерів розширити представництво націй у Радбезі. Коло постійних членів Ради Безпеки має відображати сучасність. Україна вважає несправедливим, коли мільярди людей не мають свого постійного представництва в Радбезі", - сказав він, виступаючи в середу на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку.

"Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на широке постійне представництво - не можна назвати нормальним, коли такі нації, як Японія чи Індія або ісламський світ, досі - за бортом постійного представництва в Раді Безпеки. Варто зважати на зміни, які відбулися в Європі, а саме Німеччина стала одним із ключових глобальних гарантів миру та безпеки", - сказав він.

"Латинська Америка має бути тут представлена - постійно. І країни Тихого океану", - зазначив він.

Крім того, сказав Зеленський, "не можна обмежуватися увагою лише до тих, хто в топ-кріслах. Потрібне розширення участі та доступу до роботи Ради Безпеки та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної асамблеї, які не визнані агресорами".

"І водночас будь-яка участь будь-якої держави-члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава, порушуючи Статут ООН, йде агресією проти іншої нації", - заявив Зеленський.