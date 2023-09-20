У Мінреінтеграції обговорили можливість скасування оподаткування грантів міжнародних організацій для ФОП

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій обговорили можливість скасування оподаткування грантів, отриманих фізичними особами-підприємцями від міжнародних організацій.

"До Мінреінтеграції надходять звернення від представників міжнародних організацій щодо питань оподаткування грантів, отриманих фізичними особами-підприємцями. Йдеться про допомогу для відновлення бізнесу, будівництва і придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, надану міжнародними, благодійними, громадськими й іншими неурядовими організаціями", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що чинним законодавством передбачено, що гранти фізичним особам-підприємцям оподатковуються як доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором - 1,5%.

"За результатами обговорення учасники наради домовилися напрацювати пропозиції змін до Податкового кодексу щодо можливого скасування зазначеного оподаткування грантів", - йдеться в повідомленні.