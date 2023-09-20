Події

14:08 20.09.2023

В "Укренерго" тривають обшуки

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В "Укренерго" тривають обшуки

У центральному офісі НЕК "Укренерго" в середу відбуваються слідчі дії, повідомили в пресслужбі компанії.

За її даними, обшуки проводить "Генеральна прокуратура на підставі постанови Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року".

"Укренерго" сприяє проведенню слідчих дій і добровільно надає представникам Генеральної прокуратури всі документи, визначені постановою. Зазначимо, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення від правоохоронців не надходило", - йдеться в повідомленні НЕК.

В "Укренерго" уточнили, що з переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторської служби, яка завершила аудит компанії в березні цього року.

"Укренерго" оскаржує результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважає їх упередженими і непрофесійними, а деякі такими, що суперечать законодавству. Прикро, що енергетичні компанії, як і оборонні підприємства під час війни, змушені боротися з упередженими висновками ДАСУ. Це не сприяє ефективній підготовці до опалювального сезону, як і підвищенню обороноздатності країни", - резюмували в компанії.

Теги: #обшуки #укренерго

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