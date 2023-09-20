Федів: Культурна та інформполітика настільки ж важливі, як сфера безпеки та оборони

Колишня керівниця Українського культурного фонду (УКФ), кандидатка в міністри культури України Юлія Федів вважає, що культурна та інформаційна політика настільки ж важлива, як і сфера безпеки та оборони України.

"На мою думку, сфера культури має перейти у більш кроссекторальний вимір, схожий на такий, якими зараз в екосистемі Кабінету Міністрів є напрями цифрової політики та політики євроінтеграції. Коли, наприклад, віцепрем'єр з питань цифрової політики наскрізно працює з усіма міністерствами. Культура та інформаційна політика - такі саме сфери суспільного життя, які є наскрізними", - сказала Федів в інтерв'ю "Суспільне Культура".

З огляду на це, на її думку, Мінкультури має отримувати достатнє фінансування і забезпечувати умови для створення українського культурного продукту, ведення інформаційної війни та втілення інформаційної безпеки.

"Ми бачили попередній бюджет на 2024 рік: бюджет на культуру невеликий. Але потрібно пам'ятати, що міжнародні партнери готові інвестувати в культуру, тому МКІП може виступати медіатором, як воно виступало й до цього", - додала вона.

Федів наголосила, що відомство може співпрацювати з Європейською комісією, а також із міжнародними організаціями, такими як ЮНЕСКО та USAID, і створювати проєкти, у яких можливе співфінансування роботи співробітників міністерства.

"Культурна та інформаційна політика, як на мене, є настільки ж важливою, як сфера безпеки та оборони нашої країни. Тому я б спрямувала діяльність міністерства в цей напрям", - заявила вона.

Що стосується сфери інформаційної політики та інформаційної безпеки, на її думку, дуже важливо продовжувати співпрацю з Міністерством оборони і Міністерством закордонних справ у протидії інформаційним загрозам Росії. "Ці загрози є не лише за кордоном, але й всередині нашої держави. Тому потрібно створювати якісні культурні та інформаційні продукти, які будуть протидіяти дезінформації", - заявила вона.

Як повідомлялося, призначення колишньої керівниці УКФ Федів на посаду міністерки культури може відбутися в середині вересня.