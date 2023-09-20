Окупанти за добу здійснили 128 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, є поранені

Російські окупаційні війська за добу здійснили 128 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, є поранені, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу військовослужбовці Росії завдали 128 ударів по 24 містах і селах Запорізької області. Унаслідок удару ворожого дрона-камікадзе по Степногірську поранення дістали чоловіки 32 і 42 років", - ідеться в його телеграм-каналі.

Малашко повідомив, що ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Левадного і Степового, 12 БПЛА-атак у Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому і Малих Щербаках, а також завдав 6 авіаударів по Оріхову, Роботиному і Малій Токмачці.

Також 105 артилерійських обстрілів припали на територію прифронтових населених пунктів, зокрема, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки та Кам'янського.

Водночас надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.