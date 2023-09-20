Міністр оборони України Рустем Умеров підбив перші підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Зустріч у форматі "Рамштайн" – підбиваємо перші підсумки. Домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція здібностей)", - написав він у Фейсбуці.

Умеров наголосив, що головною метою є підготовка сил оборони України майбутнього.

"Для цього Міністерство оборони визначило п'ять кластерів, які потребують першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС, бронетехніка", - написав він.

Також глава Міноборони закликав партнерів України продовжувати підтримувати українську державу та намітив пріоритетні потреби.

За його словами, партнери ще раз підтвердили свої зобов'язання щодо підтримки України. Умеров подякував учасникам за непохитну підтримку України. "Наша армія навіть після дев'ятнадцяти місяців завзятих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", - підсумував глава Міноборони.