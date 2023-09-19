Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

Незастосування ядерної зброї не запобігло масовому знищенню, сказав президент України Володимир Зеленський у вівторок, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН.

"Ця зала бачила багато воєн, але не була активним захисником від агресії. У багатьох випадках страх війни, останньої війни, був тут найгучнішим - війни, після якої ніхто більше не збереться в залі Генеральної асамблеї. Третю світову війну розглядали як ядерну війну", - зазначив він.

XX століття, сказав президент, "навчило світ утримуватися від застосування зброї масового ураження - не розгортати, не розповсюджувати, не погрожувати і не випробувувати для сприяння повному ядерному роззброєнню.

"Це хороша стратегія. Але це не має бути єдина стратегія захисту світу від останньої війни", - сказав Зеленський.

Нагадавши, що Україна відмовилася від свого третього за величиною ядерного арсеналу, Зеленський сказав, що "світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Однак історія свідчить, що саме Росія заслужила на ядерне роззброєння ще в 1990-ті роки".

"І Росія зараз на це заслуговує - терористи не мають права володіти ядерною зброєю", - заявив він, зазначивши, що доки ядерна зброя зберігається, масове знищення набирає обертів. "Агресор використовує як зброю безліч інших речей, і ці речі використовують не лише проти нашої країни, а й проти всіх ваших країн", - сказав президент.

Він навів приклад блокування українських портів на Чорному та Азовському морях. "Досі наші порти на річці Дунай залишаються мішенню для ракет і безпілотників. І це явна спроба Росії перетворити брак продовольства на зброю на світовому ринку в обмін на визнання деяких, якщо не всіх, захоплених територій", - сказав Зеленський.

Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона "перетворює атомні електростанції інших країн на справжні брудні бомби". "Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою АЕС - обстріляла її, окупувала і тепер шантажує інших витоком радіації. Чи є сенс скорочувати ядерну зброю, коли Росія озброює атомні електростанції? Страшне запитання", - сказав він.

Президент України знову нагадав про десятки тисяч депортованих. "Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення. Ордер на арешт Путіна за цей злочин. Ми намагаємося повернути дітей додому, але час іде. Що з ними буде? Дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, і всі зв'язки з їхніми сім'ями рвуться... Це явний геноцид", - заявив Зеленський.