Події

21:22 19.09.2023

Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

2 хв читати
Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

Незастосування ядерної зброї не запобігло масовому знищенню, сказав президент України Володимир Зеленський у вівторок, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН.

"Ця зала бачила багато воєн, але не була активним захисником від агресії. У багатьох випадках страх війни, останньої війни, був тут найгучнішим - війни, після якої ніхто більше не збереться в залі Генеральної асамблеї. Третю світову війну розглядали як ядерну війну", - зазначив він.

XX століття, сказав президент, "навчило світ утримуватися від застосування зброї масового ураження - не розгортати, не розповсюджувати, не погрожувати і не випробувувати для сприяння повному ядерному роззброєнню.

"Це хороша стратегія. Але це не має бути єдина стратегія захисту світу від останньої війни", - сказав Зеленський.

Нагадавши, що Україна відмовилася від свого третього за величиною ядерного арсеналу, Зеленський сказав, що "світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Однак історія свідчить, що саме Росія заслужила на ядерне роззброєння ще в 1990-ті роки".

"І Росія зараз на це заслуговує - терористи не мають права володіти ядерною зброєю", - заявив він, зазначивши, що доки ядерна зброя зберігається, масове знищення набирає обертів. "Агресор використовує як зброю безліч інших речей, і ці речі використовують не лише проти нашої країни, а й проти всіх ваших країн", - сказав президент.

Він навів приклад блокування українських портів на Чорному та Азовському морях. "Досі наші порти на річці Дунай залишаються мішенню для ракет і безпілотників. І це явна спроба Росії перетворити брак продовольства на зброю на світовому ринку в обмін на визнання деяких, якщо не всіх, захоплених територій", - сказав Зеленський.

Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона "перетворює атомні електростанції інших країн на справжні брудні бомби". "Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою АЕС - обстріляла її, окупувала і тепер шантажує інших витоком радіації. Чи є сенс скорочувати ядерну зброю, коли Росія озброює атомні електростанції? Страшне запитання", - сказав він.

Президент України знову нагадав про десятки тисяч депортованих. "Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення. Ордер на арешт Путіна за цей злочин. Ми намагаємося повернути дітей додому, але час іде. Що з ними буде? Дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, і всі зв'язки з їхніми сім'ями рвуться... Це явний геноцид", - заявив Зеленський.

Теги: #оон #генасамблея

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 19.09.2023
Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

20:18 19.09.2023
Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

18:30 19.09.2023
Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

17:07 19.09.2023
Генсек ООН: Вторгнення РФ в Україну "спричинило цілу низку жахів", війна має серйозні наслідки для всіх нас

Генсек ООН: Вторгнення РФ в Україну "спричинило цілу низку жахів", війна має серйозні наслідки для всіх нас

17:01 19.09.2023
Гутерреш закликав реформувати РБ ООН і фінансові інститути

Гутерреш закликав реформувати РБ ООН і фінансові інститути

14:24 19.09.2023
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудила удар окупантів по Львову

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудила удар окупантів по Львову

23:15 18.09.2023
Зеленський прибув до США

Зеленський прибув до США

21:46 18.09.2023
Зеленський і Лула зустрінуться в Нью-Йорку в середу

Зеленський і Лула зустрінуться в Нью-Йорку в середу

01:48 18.09.2023
Президент Південної Кореї пропонує обговорити співпрацю РФ і КНДР на Генасамблеї ООН

Президент Південної Кореї пропонує обговорити співпрацю РФ і КНДР на Генасамблеї ООН

15:58 17.09.2023
ЄС обговорюватиме в ООН перспективу відродження Чорноморської зернової ініціативи - Боррель

ЄС обговорюватиме в ООН перспективу відродження Чорноморської зернової ініціативи - Боррель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

ОСТАННЄ

МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Нагірного Карабаху через загострення конфлікту

Вашингтон закликав Баку припинити військові дії в Нагірному Карабаху та почати переговори

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на EUR400 млн

У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

США запровадили санкції проти трьох компаній із РФ за зв'язок з іранською авіаційною промисловістю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА