Зеленський узяв участь у відкритті 80-ої Генасамблеї ООН
Україна зробить усе, щоб посилити свої дипломатичні позиції й армію, повідомив президент України Володимир Зеленський, який узяв участь у відкритті 80-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.
"Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на РФ. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.
Президент наголосив на важливості того, щоб усі зустрічі, які заплановані на полях Асамблеї, дали результат.
"Найголовніше – діяти разом, у єдності з усіма партнерами. Вдячний усім, хто вже з Україною та готовий працювати далі заради миру", - додав він.