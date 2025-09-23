Інтерфакс-Україна
Події
17:49 23.09.2025

Зеленський узяв участь у відкритті 80-ої Генасамблеї ООН

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна зробить усе, щоб посилити свої дипломатичні позиції й армію, повідомив президент України Володимир Зеленський, який узяв участь у відкритті 80-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на РФ. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив на важливості того, щоб усі зустрічі, які заплановані на полях Асамблеї, дали результат.

"Найголовніше – діяти разом, у єдності з усіма партнерами. Вдячний усім, хто вже з Україною та готовий працювати далі заради миру", - додав він.

Теги: #відкриття #генасамблея #зеленський

