Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на EUR400 млн

Федеральне міністерство оборони Німеччини заявило про надання Україні нового пакета військової допомоги загальною сумою EUR400 млн.

"Підтримку буде надано там, де її найбільше потребують", - наголошується в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, для посилення можливостей України з перехоплення мін, які встановлюють дистанційно, планується передати 30 тис. 155-мм артилерійських розривних снарядів, близько 3,8 тис. димових боєприпасів для 155-мм артилерії, 105 тис. розривних боєприпасів 120-мм, димових та освітлювальних мінометних снарядів, а також 480 реактивних снарядів АТ-2.

Німеччина також надасть допомогу в боротьбі з масивними і далекосяжними мінними загородженнями росіян за допомогою систем розмінування, броньованих інженерних машин і броньованих евакуаційних машин. Для цього Міністерство оборони надає 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли підійти до російських мінних загороджень у захищеному вигляді.

За допомогою зимового спорядження, комплектів запасних частин для вже поставлених систем і транспортних засобів планується зміцнити стійкість українських збройних сил на найближчі місяці. Цій меті слугуватиме і вже поставлений мобільний польовий госпіталь.

Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відбити напад агресора не лише на суходолі, а й на морі.

Окремі проєкти буде реалізовано за рахунок пожертвувань із запасів бундесверу, а також спільно з промисловими партнерами.

Обіцяне обладнання має бути надано Україні в найкоротші терміни.