Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

Протягом доби між українськими військовими та окупантами відбулося 15 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні країни залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у вівторок увечері.

На волинському та поліському напрямках ситуація без змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах і продовжує обстрілювати населені пункти з території країни-агресора.

За добу українські захисники відбили ворожу атаку в районі на захід від Ягідного на бахмутському напрямку, неподалік Роботиного на запорізькому напрямку, а також понад 10 атак біля Мар'їнки Донецької області.

Ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Андріївки Донецької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - зазначають у Генштабі.