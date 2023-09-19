Події

19:57 19.09.2023

Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

1 хв читати
Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

Протягом доби між українськими військовими та окупантами відбулося 15 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні країни залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у вівторок увечері.

На волинському та поліському напрямках ситуація без змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах і продовжує обстрілювати населені пункти з території країни-агресора.

За добу українські захисники відбили ворожу атаку в районі на захід від Ягідного на бахмутському напрямку, неподалік Роботиного на запорізькому напрямку, а також понад 10 атак біля Мар'їнки Донецької області.

Ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Андріївки Донецької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб #фронт #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 19.09.2023
У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

19:57 19.09.2023
Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

19:49 19.09.2023
За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

07:40 19.09.2023
За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

07:24 19.09.2023
Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

07:19 19.09.2023
На фронті за добу відбулося 35 бойових зіткнень

На фронті за добу відбулося 35 бойових зіткнень

19:18 18.09.2023
Генштаб ЗСУ: У районі Кліщіївки та Андріївки Сили оборони успішно відбили атаки противника, який намагався відновити втрачені позиції

Генштаб ЗСУ: У районі Кліщіївки та Андріївки Сили оборони успішно відбили атаки противника, який намагався відновити втрачені позиції

19:14 18.09.2023
Генштаб: Українська авіація за добу завдала восьми ударів по районах з особовим складом і технікою ворога

Генштаб: Українська авіація за добу завдала восьми ударів по районах з особовим складом і технікою ворога

07:10 18.09.2023
Підрозділами ракетних військ уражено 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів

Підрозділами ракетних військ уражено 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів

07:06 18.09.2023
Сили оборони продовжують штурмові дії поблизу Кліщіївки Донецької області

Сили оборони продовжують штурмові дії поблизу Кліщіївки Донецької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

ОСТАННЄ

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на EUR400 млн

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

США запровадили санкції проти трьох компаній із РФ за зв'язок з іранською авіаційною промисловістю

У Дніпропетровській області знищено ворожий БПЛА

Міллі: Підзвітність використання українцями озброєння і боєприпасів - це втрати росіян на полі бою

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Україна досягає прогресу і звільнила вже понад 54% раніше окупованої землі - Міллі

Міллі: Це було моє останнє засідання Контактної групи з оборони України, я виходжу на пенсію

Остін закликав надати Україні все можливе, щоб підготуватися до відбиття російської агресії майбутньої зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА