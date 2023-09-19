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14:36 19.09.2023

У ЄС "з очевидних причин" не називають дату майбутнього візиту міністрів закордонних справ країн-членів ЄС до Києва

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У ЄС "з очевидних причин" не називають дату майбутнього візиту міністрів закордонних справ країн-членів ЄС до Києва

У Європейському Союзі не називають "з очевидних причин" дату візиту міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу до Києва.

Таке пояснення у вівторок у Брюсселі, говорячи про майбутній візит, дав представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Петер Стано. Раніше про візит повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель після завершення неформального засідання глав зовнішньополітичних відомств ЄС, що відбулося в Нью-Йорку.

"Я не вийду за рамки того, що позначив високий представник. Є воля і рішучість міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу проявити свою солідарність з Україною також за допомогою того, що вони приїдуть до Києва для спільного засідання. Але, як сказав високий представник, він не буде називати дату зараз з очевидних причин", - сказав Стано.

Він пояснив, що наразі Україна стикається з "дуже особливою ситуацією", маючи на увазі війну, яку проти країни веде Росія. "Але ми сповнені рішучості бути на місці, це було продемонстровано на саміті ЄС-Україна, це було продемонстровано спільним засіданням Європейської комісії з урядом України, і це ще один жест вираження широкої солідарності ЄС, коли міністри закордонних справ ЄС поїдуть до Києва", - наголосив Стано.

Теги: #єс #стано

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