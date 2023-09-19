Події

14:19 19.09.2023

У Степанівці біля Херсона обстрілом пошкоджено понад 60 житлових будинків

1 хв читати
У Степанівці біля Херсона обстрілом пошкоджено понад 60 житлових будинків

60 приватних будинків і два 4-поверхових зазнали ушкоджень у с. Степанівці Херсонської громади внаслідок чергового масованого обстрілу з боку російських військ у вівторок.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, також значних пошкоджень зазнала розташована в селі обласна психіатрична лікарня.

"Через обстріл ще й сталася пожежа на території та у підсобному приміщенні. Вогонь оперативно загасили рятувальники", - написав Мрочко в телеграмі.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 19.09.2023
Окупанти вдарили КАБ по Куп'янську, загинули троє цивільних - Синєгубов

Окупанти вдарили КАБ по Куп'янську, загинули троє цивільних - Синєгубов

13:19 19.09.2023
Унаслідок атаки дронів на Львів знищено 15 фур гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

Унаслідок атаки дронів на Львів знищено 15 фур гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

12:15 19.09.2023
Унаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю Херсонської обласної психлікарні, люди не постраждали - ОВА

Унаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю Херсонської обласної психлікарні, люди не постраждали - ОВА

11:02 19.09.2023
Унаслідок обстрілу Херсона загинув поліцейський, двоє цивільних дістали важкі поранення, загорілося складське приміщення

Унаслідок обстрілу Херсона загинув поліцейський, двоє цивільних дістали важкі поранення, загорілося складське приміщення

10:51 19.09.2023
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули - МВС

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули - МВС

10:35 19.09.2023
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні, поранені двоє пасажирів

Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні, поранені двоє пасажирів

10:09 19.09.2023
У Львові під завалами складу знайшли тіло загиблого внаслідок ранкової атаки БпЛА - Садовий

У Львові під завалами складу знайшли тіло загиблого внаслідок ранкової атаки БпЛА - Садовий

10:00 19.09.2023
У Львові після атаки "Шахедів" продовжують ліквідовувати пожежу на складах

У Львові після атаки "Шахедів" продовжують ліквідовувати пожежу на складах

09:04 19.09.2023
За добу окупанти завдали три ракетних удари по Харкову, три авіаційні нальоти та обстріляли 16 населених пунктів в області

За добу окупанти завдали три ракетних удари по Харкову, три авіаційні нальоти та обстріляли 16 населених пунктів в області

08:38 19.09.2023
За минулу добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

За минулу добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ринок у Костянтинівці був обстріляний із ворожого комплексу С-300 - СБУ

Окупанти вдарили КАБ по Куп'янську, загинули троє цивільних - Синєгубов

Унаслідок атаки дронів на Львів знищено 15 фур гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

Голова Пентагону, відкриваючи "Рамштайн": Ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними системами ППО

ОСТАННЄ

Ринок у Костянтинівці був обстріляний із ворожого комплексу С-300 - СБУ

У ЄС "з очевидних причин" не називають дату майбутнього візиту міністрів закордонних справ країн-членів ЄС до Києва

СБУ затримала заступника херсонського військкома і голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудила удар окупантів по Львову

Азербайджан заявив про проведення в Карабасі антитерористичних заходів локального характеру

Єврокомісія пропонує Раді продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік

Данія з країнами-партнерами передасть Україні ще 45 танків - ЗМІ

Норвегія передає Україні велику партію гусеничних вантажівок

США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

Нардепи пропонують ВР удосконалити порядок опрацювання та використання даних у держреєстрах для військового обліку та набуття статусу УБД під час війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА