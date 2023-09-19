У Степанівці біля Херсона обстрілом пошкоджено понад 60 житлових будинків
60 приватних будинків і два 4-поверхових зазнали ушкоджень у с. Степанівці Херсонської громади внаслідок чергового масованого обстрілу з боку російських військ у вівторок.
Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, також значних пошкоджень зазнала розташована в селі обласна психіатрична лікарня.
"Через обстріл ще й сталася пожежа на території та у підсобному приміщенні. Вогонь оперативно загасили рятувальники", - написав Мрочко в телеграмі.