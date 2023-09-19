Український та Іспанський Червоний Хрест започатковують проєкт для жителів постраждалих регіонів із забезпечення засобами до існування

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) спільно з колегами з Іспанського Червоного Хреста (Spanish Red Cross) розпочинають нову програму Livelihoods Project (проєкт із забезпечення засобами для існування - ІФ-У).

"Впродовж трьох днів представники з обласних організацій Українського Червоного Хреста з Черкаської, Вінницької, Миколаївської, Тернопільської та Кіровоградської областей зібралися разом з донором проєкту, щоб обговорити деталі реалізації програми Livelihoods Project", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

В ТЧХУ наголосили, що Spanish Red Cross має багаторічний досвід з реалізації проєктів у сфері забезпечення засобів до існування та наразі зосереджує свою діяльність на забезпеченні сталого розвитку українських регіонів, які потерпають від наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Мета програми - забезпечення інтеграції та захист внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на місцевому рівні, допомога громадянам в здобутті нової професійно-технічної освіти, перепідготовка за робітничою професією, спеціалізація та підвищення кваліфікації за спеціальностями відповідно до пріоритетних видів економічної діяльності. Програма також передбачає мікрофінансування для розвитку малого бізнесу особам і домогосподарствам, особливо в сільській місцевості. Окрім цього, проєкт передбачає підтримку впровадження грантів для мікробізнесу внутрішньо переміщених осіб та ветеранів, а також надання грантів ВПО та ветеранам, які хочуть відновити, розпочати та організувати свою справу.