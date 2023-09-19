На озброєння ЗСУ надійдуть іще два тактичні кулеметні комплекси РБПП-500 і "Хижак"

Міністерство оборони України допустило до експлуатації два тактичні кулеметні комплекси, які успішно пройшли випробування, повідомило міністерство.

"Ще два тактичних кулеметних комплекси допущено Міноборони до експлуації. Тактичний комплекс до 7,62-мм кулеметів ПКМ та MG42 ємністю 500 патронів РБПП-500. Тактичний кулеметний комплект "Хижак", - ідеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, обидва комплекси довели свою надійність та ефективність після успішно пройдених випробувань.

Згідно з повідомленням, "Хижак" призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок, споряджених патронами калібру 7,62 х 54 мм до кулеметів типу ПК (ПКМ), а тактичний комплекс РБПП-500 – в тому числі і калібру 7,62 х 51 мм до кулемета MG42".

"Міноборони продовжує працювати над забезпеченням Збройних сил України, в тому числі засобами ближнього і дальнього бою. Завдяки діяльності акселератора Міноборони, процедуру допуску до експлуатації розробок пришвидшено до 45 днів", - наголошують у повідомленні.