Події

10:46 19.09.2023

На озброєння ЗСУ надійдуть іще два тактичні кулеметні комплекси РБПП-500 і "Хижак"

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На озброєння ЗСУ надійдуть іще два тактичні кулеметні комплекси РБПП-500 і "Хижак"

Міністерство оборони України допустило до експлуатації два тактичні кулеметні комплекси, які успішно пройшли випробування, повідомило міністерство.

"Ще два тактичних кулеметних комплекси допущено Міноборони до експлуації. Тактичний комплекс до 7,62-мм кулеметів ПКМ та MG42 ємністю 500 патронів РБПП-500. Тактичний кулеметний комплект "Хижак", - ідеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, обидва комплекси довели свою надійність та ефективність після успішно пройдених випробувань.

Згідно з повідомленням, "Хижак" призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок, споряджених патронами калібру 7,62 х 54 мм до кулеметів типу ПК (ПКМ), а тактичний комплекс РБПП-500 – в тому числі і калібру 7,62 х 51 мм до кулемета MG42".

"Міноборони продовжує працювати над забезпеченням Збройних сил України, в тому числі засобами ближнього і дальнього бою. Завдяки діяльності акселератора Міноборони, процедуру допуску до експлуатації розробок пришвидшено до 45 днів", - наголошують у повідомленні.

 

Теги: #міноборони #зсу #озброєння

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