Із порту "Чорноморськ" вийшло судно із зерном - Кубраков

Судно RESILIENT AFRICA з 3 тис. тонн пшениці вийшло з порту "Чорноморськ" і рухається в напрямку Босфору, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це перше з двох суден, які зайшли в порт "Чорноморськ" минулого тижня за встановленим ВМС ЗСУ тимчасовим коридором для цивільних суден", - написав він у фейсбуці і додав, що друге судно перебуває в порту під завантаженням української пшениці для Єгипту.

Згідно з даними marinetraffic, судно RESILIENT AFRICA має тип General Cargo, побудоване 2001 року і ходить під прапором Палау, порт приписки - Чеджу. Його вантажопідйомність - 3,276 тис. тонн дедвейту, поточна осадка - 5,7 м, загальна довжина (LOA) - 76,01 м, ширина - 13,6 м.