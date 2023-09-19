Події

09:04 19.09.2023

За добу окупанти завдали три ракетних удари по Харкову, три авіаційні нальоти та обстріляли 16 населених пунктів в області

1 хв читати
За добу окупанти завдали три ракетних удари по Харкову, три авіаційні нальоти та обстріляли 16 населених пунктів в області

У ніч на вівторок окупанти завдали три ракетні удари по Харкову, спровокувавши пожежу в нежитловій будівлі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі у вівторок.

"О 23:10 окупанти завдали 3 удари в Холодногірському районі Харкова. Тип ракет встановлюється. Унаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що протягом доби ворожих авіаударів зазнали Берестове Куп'янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району. З артилерії окупанти обстріляли Одноробівку, Стрілечу, Вовчанськ, Озерне, Строївку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку.

"О 10.30 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих. О 19:00 у м. Вовчанськ на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300м.кв.", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 19.09.2023
За минулу добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

За минулу добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

08:30 19.09.2023
За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, троє людей загинули, є поранені

За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, троє людей загинули, є поранені

08:14 19.09.2023
Уночі ворог атакував дронами Миколаївську область, десять збито

Уночі ворог атакував дронами Миколаївську область, десять збито

07:54 19.09.2023
Уночі ворог обстріляв Кривий Ріг, Нікополь і Марганецьку громаду, є постраждалий

Уночі ворог обстріляв Кривий Ріг, Нікополь і Марганецьку громаду, є постраждалий

07:45 19.09.2023
Мер Львова уточнив стан постраждалого

Мер Львова уточнив стан постраждалого

07:40 19.09.2023
У Львові після удару безпілотника з-під завалів дістали двох людей

У Львові після удару безпілотника з-під завалів дістали двох людей

23:45 18.09.2023
У Харкові є влучення в промзону - мер

У Харкові є влучення в промзону - мер

18:53 18.09.2023
Ворог вдарив БпЛА по Марганецькій громаді, наслідки уточнюються

Ворог вдарив БпЛА по Марганецькій громаді, наслідки уточнюються

08:19 18.09.2023
Окупанти обстріляли два райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли два райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

07:57 18.09.2023
У Херсонській області у результаті російських обстрілів дві людини загинули, ще чотири - дістали поранення

У Херсонській області у результаті російських обстрілів дві людини загинули, ще чотири - дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Львівщину атакували 18 "Шахедів", 15 збили, є влучання в промислові склади цивільного призначення - ОВА

Знищено 27 ударних дронів типу Shahed-136/131 із 30

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

У Нью-Йорку Зеленський відвідав клініку, де лікуються українські військові

Зеленський прибув до США

ОСТАННЄ

Львівщину атакували 18 "Шахедів", 15 збили, є влучання в промислові склади цивільного призначення - ОВА

Знищено 27 ударних дронів типу Shahed-136/131 із 30

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину, сподівається на вирішення шляхом діалогу

За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

Інститут вивчення війни проаналізував звільнення СОУ Кліщіївки та Андріївки на бахмутському напрямку

Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

На фронті за добу відбулося 35 бойових зіткнень

19 вересня: Яке сьогодні свято

У Нью-Йорку Зеленський відвідав клініку, де лікуються українські військові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА