За добу окупанти завдали три ракетних удари по Харкову, три авіаційні нальоти та обстріляли 16 населених пунктів в області

У ніч на вівторок окупанти завдали три ракетні удари по Харкову, спровокувавши пожежу в нежитловій будівлі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі у вівторок.

"О 23:10 окупанти завдали 3 удари в Холодногірському районі Харкова. Тип ракет встановлюється. Унаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що протягом доби ворожих авіаударів зазнали Берестове Куп'янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району. З артилерії окупанти обстріляли Одноробівку, Стрілечу, Вовчанськ, Озерне, Строївку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку.

"О 10.30 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих. О 19:00 у м. Вовчанськ на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300м.кв.", - написав Синєгубов.