За минулу добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

За минулу добу противник здійснив 87 артилерійських обстрілів, завдав шість авіаударів, здійснив два обстріли з РСЗВ, атакував 12 БПЛА, повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у вівторок.

"87 артилерійських обстрілів припали на територію Зарічного, Залізничного, Левадного, Полтавки, Чарівного, Ольгівського, Лугівського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів. Зафіксовано 6 авіаударів по Оріхову та Роботиному, РСЗВ-обстріли Новодарівки та Плавнів. Також ворог атакував 12 БПЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку, Малинівку, Кам'янське, Малі Щербаки та Плавні. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - уточнює він.