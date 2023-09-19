Події

08:30 19.09.2023

За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, троє людей загинули, є поранені

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За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, троє людей загинули, є поранені

За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 430 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації, повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок.

"По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будинок культури в Бериславському районі; гаражний кооператив і підприємство в Херсоні. Унаслідок російської агресії 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення", - уточнює він.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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