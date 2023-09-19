Події

08:11 19.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

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Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів, п'ять танків, 17 бронемашин, 35 артсистем, 15 безпілотників, 17 крилатих ракет, 32 одиниці автомобільної техніки, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 273460 (+520) осіб, танків - 4628 (+5) од, бойових броньованих машин - 8851 (+17) од, артилерійських систем - 6062 (+35) од, РСЗВ - 778 (+2) од, засоби ППО - 526 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15), крилаті ракети - 1479 (+17), кораблі/катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од, спеціальна техніка - 903 (+2).

Дані уточнюють", сказано у зведенні.

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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