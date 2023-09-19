Кличко подякував німецьким партнерам за новий пакет військової допомоги
Мер Києва Віталій Кличко подякував німецьким партнерам та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за новий пакет військової допомоги на 400 млн євро, який надасть Німеччина, написав Кличко у своєму Telegram-каналі.
"Дякую німецьким партнерам, дякую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за новий пакет військової допомоги, який надасть Німеччина. Для України дуже важливі і боєприпаси, і реактивні снаряди, системи розмінування та броньовані авто. І також важливі далекобійні ракети, які ми теж дуже очікуємо від Німеччини", – зазначив Віталій Кличко.
Питання посилення військової допомоги Україні Кличко порушував під час зустрічі з міністром оборони Німеччини на Вестфальській мирній конференції у Мюнстері 15 вересня. Також мер Києва звернувся до Бориса Пісторіуса з приводу невідкладного надання Україні далекобійної зброї – ракет Taurus.