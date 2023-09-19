Події

00:55 19.09.2023

Кличко подякував німецьким партнерам за новий пакет військової допомоги

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Мер Києва Віталій Кличко подякував німецьким партнерам та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за новий пакет військової допомоги на 400 млн євро, який надасть Німеччина, написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Дякую німецьким партнерам, дякую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за новий пакет військової допомоги, який надасть Німеччина. Для України дуже важливі і боєприпаси, і реактивні снаряди, системи розмінування та броньовані авто. І також важливі далекобійні ракети, які ми теж дуже очікуємо від Німеччини", – зазначив Віталій Кличко.

Питання посилення військової допомоги Україні Кличко порушував під час зустрічі з міністром оборони Німеччини на Вестфальській мирній конференції у Мюнстері 15 вересня. Також мер Києва звернувся до Бориса Пісторіуса з приводу невідкладного надання Україні далекобійної зброї – ракет Taurus.

Теги: #фрг #допомога #писториус #клічко

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