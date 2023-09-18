Події

22:31 18.09.2023

На Таврійському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції, завдав 18 авіаударів і здійснив 665 обстрілів - Тарнавський

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Минулої доби на Таврійському напрямку ворожі війська 26 разів атакували позиції ЗСУ, здійснили 665 обстрілів і завдали 18 авіаударів, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1090 вогневих завдань, повідомив у понеділок у Telegram командувач оперативно- бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку йде робота Сил оборони. Наші воїни йдуть вперед... За останню добу втрати ворога склали 313 осіб (безповоротні – 135, поранені – 177, полон – 1). Знищено 31 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ , 4 артилерійські системи та міномети, 1 засіб ППО, 1 ПТРК, 13 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт ворога", - написав він.

Теги: #україна #війна #таврійський_напрямок

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