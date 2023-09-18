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21:12 18.09.2023

Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні

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Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 400 млн євро: до нього увійдуть боєприпаси, системи розмінування, а також електро- і теплогенератори.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild напередодні засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною", - сказав він.

Міністр додав, що також Німеччина допоможе Україні захищеною технікою та системами розмінування. "Але ми не забуваємо і про наближення зими: Ми відправимо не тільки одяг, а й електро- і теплогенератори. Загалом пакет коштуватиме 400 млн євро", - заявив Пісторіус.

Щодо поставок крилатої ракети "Таурус, міністр сказав: "Обов'язок усього федерального уряду - дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї. Необхідно прояснити низку політичних, правових, військових і технічних аспектів. Це непросто. Ще не вирішено, чи відправить федеральний уряд крилаті ракети "Таурус".

 

 

 

Теги: #допомога #німеччина #військова

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