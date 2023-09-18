Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

Інформація представників грузинського силового блоку про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності, Україна не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Звернули увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії. Ця інформація не відповідає дійсності", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС України наголосили, що нинішня грузинська влада "вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання".

"Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", - заявив речник МЗС.

Раніше Служба державної безпеки Грузії заявила, що в жовтні-грудні якась група осіб планує влаштувати дестабілізацію і заворушення, кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

У спецслужбі Грузії заявляють, що організатори нібито "розглядають можливість здійснення в Грузії сценарію, аналогічного українському Євромайдану 2014 року".