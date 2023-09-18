Події

16:17 18.09.2023

В Україні планують запустити на держрівні банк українських шрифтів - Карандєєв

1 хв читати
В Україні планують запустити на держрівні банк українських шрифтів - Карандєєв

В Україні планують запустити на державному рівні банк українських шрифтів, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Писемність як складова мови - один із елементів національної ідентичності. В Україні давно діє заборона на використання російської мови у офіційному діловодстві, тож варто позбутися і російської системи гліфів", - написав Карандєєв у фейсбуці.

У зв'язку з чим, за його словами, з обігу в роботі Верховної Ради вилучають російський шрифт "іжиця", а замість нього використовуватимуть шрифт Volja, який розробила українська дизайнерка Марчела Можина на базі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича початку ХХ ст.

"Надалі плануємо запустити на державному рівні банк українських шрифтів", - підсумував він.

 

Теги: #мінкультури #шрифт #карандєєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 18.09.2023
Мінкультури закликає підтримати законопроєкт про підтримку розповсюджувачів видавничої продукції та сертифікати на придбання книжок

Мінкультури закликає підтримати законопроєкт про підтримку розповсюджувачів видавничої продукції та сертифікати на придбання книжок

09:48 18.09.2023
Мінкультури оновило сайт відомства

Мінкультури оновило сайт відомства

14:09 12.09.2023
Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

17:23 05.09.2023
Федів про можливе призначення міністеркою культури: Дякую всім за теплі слова підтримки, за вашу довіру, за вашу віру

Федів про можливе призначення міністеркою культури: Дякую всім за теплі слова підтримки, за вашу довіру, за вашу віру

09:42 05.09.2023
Нового міністра культури та інформполітики може бути призначено в середині вересня - нардеп Железняк

Нового міністра культури та інформполітики може бути призначено в середині вересня - нардеп Железняк

11:13 02.09.2023
Міністром культури може стати Федів - нардеп

Міністром культури може стати Федів - нардеп

12:32 27.08.2023
Рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" поки що немає, але бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві - Карандєєв

Рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" поки що немає, але бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві - Карандєєв

11:46 20.08.2023
Мінкультури знову закликає позбавити Росію членства в ЮНЕСКО після обстрілу центру Чернігова

Мінкультури знову закликає позбавити Росію членства в ЮНЕСКО після обстрілу центру Чернігова

17:25 18.08.2023
У заповіднику "Биківнянські могили" заявляють, що Військове меморіальне кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни - Мінкультури

У заповіднику "Биківнянські могили" заявляють, що Військове меморіальне кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни - Мінкультури

18:33 15.08.2023
На території заповідника "Хортиця" після підриву Каховської ГЕС виявлено нові археологічні знахідки - Мінкультури

На території заповідника "Хортиця" після підриву Каховської ГЕС виявлено нові археологічні знахідки - Мінкультури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та держсекретаря відомства

Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

ОСТАННЄ

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Тегеран повідомляє про переведення 6 млрд євро, які належать йому, з Південної Кореї до Катару в рамках угоди зі США

Південна Корея відправить в Україну два сухопутні тральщики - ЗМІ

Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

"Епіцентр" відновив зруйновану окупантами школу фонду "Реал Мадрид" в Ірпені

Зеленський зустрінеться з Дудою 19 вересня в Нью-Йорку - ЗМІ

Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

Антикорупційний комітет Ради підтримав вето Зеленського на закон про відновлення декларування для держслужбовців

Обмеження в'їзду вантажівок до Києва в години пік набуде чинності з 20 вересня

В Умані завершилися заходи з нагоди святкування Рош га-Шана, відбувалися без суттєвих порушень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА