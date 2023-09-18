В Україні планують запустити на держрівні банк українських шрифтів - Карандєєв

В Україні планують запустити на державному рівні банк українських шрифтів, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Писемність як складова мови - один із елементів національної ідентичності. В Україні давно діє заборона на використання російської мови у офіційному діловодстві, тож варто позбутися і російської системи гліфів", - написав Карандєєв у фейсбуці.

У зв'язку з чим, за його словами, з обігу в роботі Верховної Ради вилучають російський шрифт "іжиця", а замість нього використовуватимуть шрифт Volja, який розробила українська дизайнерка Марчела Можина на базі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича початку ХХ ст.

"Надалі плануємо запустити на державному рівні банк українських шрифтів", - підсумував він.