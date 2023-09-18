Події

12:16 18.09.2023

В Україні найближчими днями буде тепло, короткочасні дощі - лише на заході та півночі країни

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В Україні найближчими днями буде тепло, короткочасні дощі - лише на заході та півночі країни

У більшості областей України у вівторок, 19 вересня, без опадів, лише вдень у західних областях короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжях морів і Закарпатті 12-17°; удень 22-27°, у західних областях 16-21°.

У Києві 19 вересня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, удень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 19 вересня найвища температура була +31,8° у 2015 р., найнижча +0,4° у 1894 р.

У середу, 20 вересня, у більшості областей України також без опадів, лише в північних областях і на Закарпатті, а вночі й у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у південній частині до 16°; вдень 22-27°.

У Києві 20 вересня місцями короткочасний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°; удень 22-24°.

Теги: #погода #прогноз

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