Рада має намір звільнити Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Верховна Рада має намір цього тижня розглянути питання щодо звільнення обвинуваченого в державній зраді народного депутата Нестора Шуфрича (група "Платформа за життя і мир") з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Цього тижня Рада звільнить посаду голови Комітету з питань свободи слова, яку зараз займає Нестор Шуфрич. Чекаємо на постанову на сайті (хоча там уже є декілька з минулої сесії)", - написав Железняк у телеграм-каналі в понеділок.

Наразі проєкту постанови про звільнення Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова на сайті ВР немає.

Як повідомлялося, 15 вересня Печерський суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, без права внесення застави. Депутата обвинувачують у державній зраді, його взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Нестор Шуфрич - народний депутат кількох скликань Верховної Ради України (починаючи з третього), зокрема від політсил Партія регіонів (2012 рік) та "Опозиційний блок" (2014 рік). 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.

У 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання ВР від нині забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) під номером 7 у списку як член партії. Був членом однойменної фракції (до її офіційної ліквідації в парламенті, після чого увійшов до депутатської групи "Платформа за життя і мир", що складається з членів колишньої "ОПЗЖ"). Голова комітету ВР з питань свободи слова.