Події

09:33 18.09.2023

Путін хоче посилити нестабільність у США та Європі - Зеленський

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Путін хоче посилити нестабільність у США та Європі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін використовуватиме загрозу ядерної війни, щоб посилити нестабільність у США та Європі.

"Я думаю, що він продовжить погрожувати. Він очікує, що Сполучені Штати стануть менш стабільними. Він думає, що це станеться під час виборів у США. Він шукатиме нестабільності в Європі та Сполучених Штатах Америки. Він використовуватиме ризик застосування ядерної зброї для підживлення цієї (нестабільності - ІФ-У). Він продовжуватиме погрожувати", - сказав Зеленський в інтерв'ю CBS.

"Якщо Україна впаде, що станеться за десять років? Просто подумайте про це. Якщо (росіяни - ІФ-У) дійдуть до Польщі, що буде далі? Третя світова війна?" - ставить запитання президент України.

Зеленський визнає, що контрнаступ просувається повільно, але каже, що українські війська, які складаються переважно з призовників, просуваються вперед.

Лінія фронту завдовжки 700 миль перетворилася на артилерійську дуель, у якій і росіяни, і українці випускають по 40 тис. снарядів на день. Війна дронів також сповільнила поступ.

"Це складна ситуація. Я буду з вами повністю чесний. Ми маємо ініціативу. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І незважаючи на це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо територію. Нам потрібно максимально звільнити нашу територію і рухатися вперед, навіть якщо це менше ніж (пів милі або) сто (ярдів), ми маємо це зробити, ми не повинні давати Путіну перепочинку", - продовжив Зеленський.

Теги: #путін #війна #зеленський

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