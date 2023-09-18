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08:41 18.09.2023

Уночі силами ППО знищено 18 "шахедів" і 17 крилатих ракет

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Уночі силами ППО знищено 18 "шахедів" і 17 крилатих ракет

У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" і крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, силами ППО знищено 18 "шахедів" і 17 крилатих ракет, повідомили Повітряні сили ЗСУ в понеділок уранці.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ - РФ і мис Чауда - Крим). Загалом зафіксовано 24 ударних БПЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною за маршрутом прямування", - ідеться в повідомленні.

Крім того, інформували ПС ЗСУ, пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Задіяно вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

Усі 17 - знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

 

 

 

Теги: #знищення #ппо #цілі #пс_зсу

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