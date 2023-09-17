Події

22:53 17.09.2023

Одна людина загинула і дві поранені через ворожі обстріли Сумської області

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Одна людина загинула і дві поранені через ворожі обстріли Сумської області

 Окупанти протягом дня обстріляли дев'ять громад Сумської області, внаслідок вибухів одна людина загинула, двоє дістали поранення, повідомляє обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 неділі.
"Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотинська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожб'янська, Знобсько-Новгородська громади", - зазначається в повідомленні.
У Великописарівській громаді внаслідок артилерійських обстрілів один мешканець загинув, ще один - поранений, його госпіталізували, а по території громади росіяни з літака випустили 6 некерованих авіаційних ракет. Також поранено місцевого жителя Ворожбянської громади, яку окупанти обстріляли з артилерії.
Також із вертольотів, артилерії та мінометів із території РФ були обстріляні Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотинська, Юнаківська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Крім того, в Есманській громаді було зафіксовано атаку ворожого дрона-камікадзе "FPV".

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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