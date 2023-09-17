Окупанти запустили кілька груп БПЛА в напрямку південних областей

Повітряні сили ЗСУ попереджають про запуск кількох груп ворожих безпілотників у напрямку півдня України, запуск здійснено з полігону на території тимчасово окупованого Криму.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ в неділю ввечері.

Можливе поширення тривог у напрямку руху ударних БПЛА.

У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття!