Події

21:34 17.09.2023

Окупанти запустили кілька груп БПЛА в напрямку південних областей

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Окупанти запустили кілька груп БПЛА в напрямку південних областей

Повітряні сили ЗСУ попереджають про запуск кількох груп ворожих безпілотників у напрямку півдня України, запуск здійснено з полігону на території тимчасово окупованого Криму.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ в неділю ввечері.

Можливе поширення тривог у напрямку руху ударних БПЛА.

У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття!

 

 

 

Теги: #запуск #бпла_рф

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