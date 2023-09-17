Окупанти завдали 15 ракетних і 44 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти завдали 15 ракетних і 44 авіаційних ударів по території України за минулу добу, а також здійснили 35 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Противник і далі ігнорує закони і звичаї війни, використовує тактику терору, веде обстріл як по військових, так і по цивільних об'єктах, унаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також РФ завдала удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет і 6 "Шахедів".

Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області, неподалік Надії Луганської області, по районах населених пунктів Терни, Торське, Сіверськ, Новомихайлівка, Веселе, Андріївка, Авдіївка, Нью-Йорк, Старомайорське Донецької області, у районах Вербового, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку ворога зазнали понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, серед них міста Середина-Буда Сумської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Берислав Херсонської області.