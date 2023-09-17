Події

19:09 17.09.2023

Окупанти завдали удару по багатоквартирному будинку в с.Подоли Куп'янського району, про жертви не повідомляють

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Російські окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району Харківської області 17 вересня приблизно о 12:00, за попередніми даними, з артилерії. Зафіксовано пряме влучення в багатоквартирний будинок.

Як повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України, також пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі.

"За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Про жертв і постраждалих у повідомленні Офісу генпрокурора не згадується.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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