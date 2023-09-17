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07:17 17.09.2023

Румунські фермери звернулися до уряду щодо заборони на агроімпорт з України

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Румунські фермери звернулися до уряду щодо заборони на агроімпорт з України

Румунські фермери звернулися до уряду з проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продовольчих товарів після того, як Єврокомісія ухвалила рішення про зняття обмежень, передає агентство Reuters.

"Якщо така країна, як Польща, яка рішуче і всебічно підтримує Україну проти російської агресії, ухвалила таке одностороннє рішення після закінчення терміну, встановленого на 15 вересня, ми не розуміємо, чому Румунія повинна проявляти стриманість, щоб зробити те ж саме", - йдеться в заяві асоціації фермерів.

При цьому фермери заявляють, що нібито їхнє прохання не впливає на транзит зерна з України.

"Наше прохання жодним чином не впливає на транзит української сільгосппродукції через Румунію за іншими напрямками, як це відбувається зараз", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що Румунія - одна з п'яти східних країн ЄС, поряд із Болгарією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною, в яких після вторгнення Росії різко зріс імпорт українського зерна, що призвело до деформації місцевих ринків і викликало протести фермерів, унаслідок чого ЄС ухвалив рішення про обмеження торгівлі до 15 вересня.

У п'ятницю Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про свої односторонні заборони. Однак румунський уряд заявив, що чекатиме, поки Україна надасть свій план щодо запобігання різкому збільшенню поставок, перш ніж ухвалювати рішення про те, як захистити румунських фермерів.

Україна за перші вісім місяців поточного року відвантажила через румунський чорноморський порт Констанца 9,2 млн тонн зернових, а загалом за 2022 рік - 8,6 млн тонн.

Констанца є основним експортним маршрутом України після того, як у середині липня Росія відмовилася від угоди, що зняла фактичну російську блокаду чорноморських портів України.

 

 

 

Теги: #румунія #фермери #агроімпорт

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