Події

07:05 17.09.2023

Росія витратила на війну проти України понад $167 млрд

1 хв читати
Росія витратила на війну проти України понад $167 млрд

Росія за 18 місяців повномасштабного вторгнення в Україну витратила на війну близько $167,3 млрд, повідомляє Forbes Україна.

Кремль витрачає близько $300 млн щодня на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень поточного року більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.

Незважаючи на це, Росія подвоює військовий бюджет, а утримання російського солдата стає дедалі меншим.

Прямі військові витрати і вартість втраченої техніки РФ за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022 року до 24 серпня 2023 року) становлять близько $167,3 млрд, за розрахунками Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ. Ця оцінка не охоплює постійні витрати на оборону, не пов'язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.

Серед найбільших статей витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації сім'ям загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) і вартість знищеної техніки ($34 млрд).

 

 

 

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:09 17.09.2023
Знищення Чорноморського флоту може прискорити пошук Росією виходу з війни

Знищення Чорноморського флоту може прискорити пошук Росією виходу з війни

02:30 17.09.2023
На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 196 осіб

На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 196 осіб

01:20 17.09.2023
З "Оленьї" зафіксовано зліт семи Ту-95мс, орієнтовний час підльоту ракет близько 4-5 ранку

З "Оленьї" зафіксовано зліт семи Ту-95мс, орієнтовний час підльоту ракет близько 4-5 ранку

21:34 16.09.2023
Сили оборони атакували військову базу окупантів у Токмаку, зафіксовано прильоти по дислокації ворожої техніки - мер Мелітополя

Сили оборони атакували військову базу окупантів у Токмаку, зафіксовано прильоти по дислокації ворожої техніки - мер Мелітополя

20:15 16.09.2023
Адмірал НАТО: "Росія втрачає все більше позицій" і змушена звертатися до "ненадійних гравців"

Адмірал НАТО: "Росія втрачає все більше позицій" і змушена звертатися до "ненадійних гравців"

19:09 16.09.2023
Північнокорейська зброя для Росії, ймовірно, не матиме великого значення у війні в Україні - Міллі

Північнокорейська зброя для Росії, ймовірно, не матиме великого значення у війні в Україні - Міллі

19:02 16.09.2023
Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

15:48 16.09.2023
Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

12:40 16.09.2023
Єрмак: захист довкілля, як і інші аспекти української Формули миру, потребує спільного бачення та зусиль

Єрмак: захист довкілля, як і інші аспекти української Формули миру, потребує спільного бачення та зусиль

08:08 16.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 350 окупантів і 16 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 350 окупантів і 16 артсистем противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

Суботні удари по Харкову були завдані "Іскандерами"

Зареєстровані в РФ автомобілі не зможуть в'їжджати до Польщі з неділі

ОСТАННЄ

Над Дніпропетровською областю ППО знищила крилату ракету, пущену противником

ЗС України відбили 13 атак росіян поблизу Кліщіївки, за добу 30 бойових зіткнень

Румунські фермери звернулися до уряду щодо заборони на агроімпорт з України

Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів

17 вересня: Яке сьогодні свято

Окупанти завдають ударів по Харкову

Сенатори США звернулися до Байдена з проханням негайно надати Україні далекобійні ракети ATACMS

Кількість перетинів кордону на виїзд із України перевищила кількість перетинів на в'їзд на 14 тис. за тиждень

Окупанти продовжують використовувати цивільні медустанови Кримського півострова як військові шпиталі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА