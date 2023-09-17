Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів

За день, 16 вересня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 217 вибухів, повідомляє пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 217 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська, Хотинська, Есманська, Білопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Великописарівська громада: здійснено обстріли із СПГ-9 (8 вибухів), АГС (20 вибухів), мінометів (55 вибухів) та артилерії (26 вибухів)

Краснопільська громада: ворог гатив із мінометів (11 вибухів) та артилерії (4 вибухи). Крім того, з території громади з літака здійснено пуск 2 ракет (НАР).

Середино-Будська громада: були мінометний обстріл (3 вибухи) і обстріл із артилерії (5 вибухів).

Юнаківська громада: 3 міни скинули росіяни на її територію.

Хотинська громада: БПЛА (коптерного типу) здійснив скидання 2 ВОГ (розрив у повітрі).

Есманська громада: БПЛА (типу квадрокоптер) здійснив скидання 1 ВОГ. Також здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).

Білопільська громада: були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл із СПГ (6 вибухів)

Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив обстріл із АГС (20 вибухів).