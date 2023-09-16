Сили оборони атакували військову базу окупантів у Токмаку, зафіксовано прильоти по дислокації ворожої техніки - мер Мелітополя

Сили оборони України завдали удару по військовій базі російських окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Пологівського району Запорізької області, зафіксовано ураження ворожої техніки на околиці, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у суботу ввечері.

"Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було голосно. "Привітання" від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що цього тижня окупаційна влада евакуювала з міста паспортний стіл і має намір видавати документи в Мелітополі. За його словами, також із Токмака виїхали співробітники ФСБ і частина адміністрації.