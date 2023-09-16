Події

20:50 16.09.2023

Глава штабу ЗС Італії через півроку обійме посаду голови Військового комітету НАТО

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Глава штабу ЗС Італії через півроку обійме посаду голови Військового комітету НАТО

Начальника головного штабу ЗС Італії Джузеппе Каво Драгоне в суботу обрано наступним головою Військового комітету НАТО: він обійме цю посаду через шість місяців.

"16 вересня 2023 року міністри оборони країн НАТО погодилися продовжити мандат нинішнього голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера ще на шість місяців і обрати начальника штабу оборони ЗС Італії адмірала Джузеппе Каво Драгоне його наступником", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили під час конференції Військового комітету альянсу в Осло.

У документі йдеться про те, що Драгоне, крім того, залишиться начальником штабу ЗС Італії весь запланований термін - до листопада 2024 року.

"Для мене велика честь отримати престижну роботу, яку я буду виконувати з беззастережною прихильністю до успіху Північноатлантичного альянсу і його основоположних цінностей, свобод і демократії", - наводять у заяві слова Каво Драгоне.

За словами Каво Драгоне, під його головуванням "НАТО зможе запропонувати повну підтримку Україні та вирішенню проблем міжнародного масштабу".

Голова Військового комітету НАТО представляє засновані на консенсусі погляди всіх начальників штабу оборони держав НАТО, Північноатлантичної ради та інших підрозділів альянсу. Бауер обіймає цю посаду з 2021 року.

 

 

Теги: #нато #італія #обрання #комітет

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