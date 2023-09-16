Події

18:56 16.09.2023

Ворог сім разів атакував Нікопольський район протягом дня, пошкоджено об'єкт інфраструктури та два будинки - ОВА

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Російські окупанти сім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і важкою артилерією, внаслідок чого пошкоджено один об'єкт інфраструктури, а також триповерховий і приватний будинок, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Ворог цілив по самому Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Бив із важкої артилерії. А ще атакував дронами-камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Понівечена триповерхівка та приватний будинок", - написав він у телеграмі.

За інформацією Лисака, обійшлося без загиблих і постраждалих.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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