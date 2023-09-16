Події

15:29 16.09.2023

Окупанти передислокували 3 ВДК із Чорного моря в Азовське - речник ВМС ЗСУ

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Російські окупанти передислокували три великі десантні кораблі (ВДК) з Чорного моря до Азовського, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське", - повідомив він в ефірі національного телемарафону в суботу.

Плетенчук зазначив, що після атаки на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму, пошкоджений великий десантний корабель "не підлягає відновленню", зокрема й через його вік.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив пошкодження великого десантного корабля і підводного човна під час атаки на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму в ніч на 13 вересня.

Теги: #чорне_море #кораблі #вмс_зсу

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