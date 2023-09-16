Події

15:10 16.09.2023

Одеські рятувальники отримали 4 автономні системи освітлення від фонду Говарда Баффета - ДСНС

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Чотири автономні системи освітлення отримали підрозділи Держслужби з НС Одеської області від фонду Говарда Баффета.

"Напередодні Дня рятувальника міський голова передав їх на озброєння рятувальним підрозділам Одеської області. Їх встигли перевірити просто на місці одного з потужних ракетних обстрілів", - повідомила ДСНС у телеграм-каналі.

"Ці системи мобільні та дуже зручні для рятувальників, які першими прибувають на місця обстрілів і виконують свою роботу", - зазначили в ДСНС.

 

Теги: #баффет #дснс

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