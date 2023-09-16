Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів - Кубраков
Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден із портів Одеси, Чорноморська та Південного низка цивільних суден підтвердила готовність зайти до порту Чорноморська, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід у порт Чорноморськ під завантаження майже 20 тис тонн пшениці для країн Африки та Азії. Судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України", - зазначив Кубраков у повідомленні у Facebook.
Він зазначив, що раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовували для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. Так, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалося 5 суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY і PUMA.