В Одеській області прикордонники затримали 18 ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон - Держприкордонслужба

В Одеській області під час реалізації оперативної інформації прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали вісімнадцять громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"З'ясувалося, що жителі Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через мережу інтернет вони зв'язалися з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити і вказували маршрути руху. За це "мандрівники" мали заплатити до $5000 з кожного. Особливість подорожі полягала в тому, що "туристи" не усвідомлювали небезпеку їхнього маршруту. До місця збору їх довозили в причепах із зерном, дехто чекав вказівок, перебуваючи в лісосмугах по кілька діб", - зазначається в повідомленні.

Щодо осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а самих громадян скеровано до територіального центру комплектування та соціальної підтримки