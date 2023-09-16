Події

11:10 16.09.2023

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 російських кораблів - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 російських кораблів - ВМС ЗСУ

- Станом на 8:00 суботи, 16 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 7 ворожих кораблів, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

В Азовському морі на бойовому чергуванні залишаються 4 російські кораблі.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою в бік Азовського моря здійснили 20 суден, з яких 4 рухалося з протоки Босфор, у бік Чорного моря - 20 суден, з яких 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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