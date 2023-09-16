Події

09:01 16.09.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед населення немає

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед населення немає

За минулу добу російські окупаційні війська піддали обстрілу населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу.

За його словами, зокрема, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Копанки Ізюмського району було повністю знищено приватний житловий будинок, ще два будинки знищено частково, а в с. Симинівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено навчальний заклад.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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