Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед населення немає

За минулу добу російські окупаційні війська піддали обстрілу населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу.

За його словами, зокрема, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Копанки Ізюмського району було повністю знищено приватний житловий будинок, ще два будинки знищено частково, а в с. Симинівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено навчальний заклад.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов.